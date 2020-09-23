Serdar Ortaç eski eşi Chloe Loughnan'ın nafakasını ödeyemedi borçlarını sıraladı
Serdar Ortaç, eski eşi Chloe Loughnan'ın nafakasını ödeyememeye başladı, Loughnan, isyan edince kameralar önünde özür dileyip borçlarını sıraladı.
Serdar Ortaç, geçtiğimiz akşam Ataşehir bir mekanda sahne aldı. Sahne öncesinde basın mensupları ile bir araya gelen Serdar Ortaç çarpıcı açıklamalarıyla dikkat çekti. Eski eşi Chloe Loughnan'a nafaka ödemediğini doğrulayan Ortaç, borçlarını da sıraladı.
Eski eşi Chloe Loughnan'ın nafakasını ödemediğini kabul eden Ortaç, şunları söyledi:
"Kız bu konuda çok haklı. Boşandık, nafaka konusunda anlaştık. Her ay ödemem gereken bir para var. Birinciyi ödeyemedim, sabretti. İkinciyi ödeyemedim sustu. Üçüncü, dördüncü derken hep sustu.''
''Artık yazdı, 'Serdar bende burada aç mı kalayım? Benim de burada ihtiyaçlarım oluyor' diye. Özür diledim. Şimdi biraz toparladım, toparladıkça gönderiyorum. Ama tabi daha çok borcum var. Ses çıkarmıyor şu an, anlayış gösteriyor."
Serdar Ortaç dikkat çeken sözlerine şöyle devam etti:
"Geçmiş günlere göre borçlarımı azalttım. Bir devlete vergi borcum var. Yapılandırmaya alacaklar. Bankaya borcum var, onları da yapılandıracaklar. Canımı mı alacak? Başka çaremiz yok. Çalışacağız, insanları eğlendireceğiz, kazanıp ödeyeceğiz."