Serdar Ortaç eski eşi Chloe Loughnan'ın nafakasını ödeyemedi borçlarını sıraladı

''Artık yazdı, 'Serdar bende burada aç mı kalayım? Benim de burada ihtiyaçlarım oluyor' diye. Özür diledim. Şimdi biraz toparladım, toparladıkça gönderiyorum. Ama tabi daha çok borcum var. Ses çıkarmıyor şu an, anlayış gösteriyor."