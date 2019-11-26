Serdar Ortaç Chloe Loughnan'la yeniden evlilik iddiasına bakın ne cevap verdi
Serdar Ortaç'ın tek celsede boşandığı eşi Chloe Loughnan'a yeniden evlilik teklifi ettiği iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü.
Geçtiğimiz aylarda 5 yıllık evliliklerini 5 dakikada tek celsede boşanarak bitiren Serdar Ortaç ve Chloe Loughnan hakkında ortaya atılan flaş iddia herkesin ağızlarını açık bıraktı. Boşanmalarının ardından adları başka başka isimlerle anılan ikilinin yeniden evleneceği iddia edildi.
TV8 ekranlarında yayınlanan 'Gel Konuşalım' programında yer alan habere göre Serdar Ortaç ile Chloe Loughnan, 3 hafta önce buluştu ve Ortaç, eski eşine yeniden evlilik teklifi etti.
Severek ayrıldıklarını söyleyen ikiliden Chloe Loughnan'ın ise bu teklife oldukça sıcak baktığı da iddialar arasında yerini aldı.
Serdar Ortaç, eski eşiyle tekrar evleneceği haberleri hakkında konuştu. Sözcü'nün haberine göre, eski eşine evlilik teklif ettiği yönündeki haberleri kendisine has üslubuyla "Yalan baba" sözleriyle yalanladı.