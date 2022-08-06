Serdar Ortaç, Aleyna Tilki hakkında bombayı patlattı! Yer yerinden oynayacak
Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç geçtiğimiz gün Kuruçeşme'de konser verdi. Ortaç'ın konser öncesi Aleyna Tilki ile ilgili dedikleri gündem oldu!
Türk pop müziğinin sevilen isimlerinden olan ünlü sanatçı Serdar Ortaç geçtiğimiz gün Kuruçeşme Açıkhava sahnesinde 6. kez konser verdi. Konser öncesi muhabirlerle konuşan ünlü oyuncu Aleyna Tilki ile ilgili bombayı patlattı.
Serdar Ortaç Kuruçeşme Arena’da 6. Kez sahne aldı. Binlerce kişinin akışları eşliğinde sahneye çıkan Serdar Ortaç, konserin ilk dakikalarında sevenlerinden telefonlarını bırakmalarını ve bol bol eğlenmelerini istedi.
Ünlü sanatçının çağrısına kulak veren hayranları, Ortaç'ın “Karabiber”den günümüze en sevilen şarkılarından oluşan repertuarı ile unutamayacakları bir müzik şöleni yaşadı.
Sahne öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan ünlü sanatçı, gördüğü yoğun ilgi karşısında “Kaçıncı konser, hâlâ kalabalık. Şükür, sevilmek güzel...” sözleriyle mutluluğunu paylaştı.