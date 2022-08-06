Serdar Ortaç, Aleyna Tilki hakkında bombayı patlattı! Yer yerinden oynayacak

Türk pop müziğinin sevilen isimlerinden olan ünlü sanatçı Serdar Ortaç geçtiğimiz gün Kuruçeşme Açıkhava sahnesinde 6. kez konser verdi. Konser öncesi muhabirlerle konuşan ünlü oyuncu Aleyna Tilki ile ilgili bombayı patlattı.