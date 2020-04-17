Sercan Yıldırım Nisa'ya Survivor'da açıldı! Acun Ilıcalı Yasin'i fena fırçaladı
Survivor 2020'de yeni döneme geçildikten sonra birtakım değişikler yaşanırken, 49. bölümün yayımlanan fragmanında Acun Ilıcalı, Evrim'e sesini yükselten Yasin'e sert sözlerle yüklendi. Sercan ve Nisa'nın bir araya gelmeleri sosyal medyada gündem oldu.
TV8'in ilgiyle izlenen yarışması Survivor'da her geçen gün heyecan artarken, Acun Ilıcalı, ilk defa uygulanacak uygulamayı açıklıyor ve 'Altın top' uygulaması ödül oyununda gerçekleşecek. Ilıcalı, Survivor'ın ruhundaki zeka ve stratejiyi bu oyunda hep beraber göreceklerini aktardı.
"Altın Top uygulaması nedir?": Altın top uygulaması hakkında bilgi veren Ilıcalı, Altın top uygulaması olacak. Bitiş noktasında iki topu sokmanız gerekecek fakat sizleri altın toplar bekliyor. Uzaktaki altın topla tek atışı başarılı yaparak oyunu kazanabilirsiniz" sözlerini ifade etti.
"Yunus Emre ve Berkan'dan meydan okuma": Survivor yeni döneminde takım değiştiren Yunus Emre ve Berkan ise ilk defa takımlarıyla beraber bir oyuna çıkacaklar. Yeni takımına çabuk alışan Yunus Emre'nin "Ben bu lokomotifin kömür kazanı olmaya geldim. Arkadaşlara da dün Anlat Bakalım'da mesajı verdim" sözlerine, Berkan ise gönüllüler takımının gelmiş geçmiş en büyük gönüllüler takımı olacağını söyledi.
"Acun Yasin'e bir kez daha sert çıktı": Ödül oyunu esnasında gönüllüler takımında ortalık karışıyor. Oyunda yere düşen Yasin ile takım arkadaşı Evrim arasında kavga çıkıyor. Yasin'in Evrim'e çok sert şekilde bağırması üzerine Acun araya giriyor.