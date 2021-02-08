Seray Sever'in Boğaziçi paylaşımı takipçilerinin tepesini attırdı tepkiler çığ gibi
TV8'deki Doya Doya Moda'nın jürisi Seray Sever yaptığı Boğaziçi paylaşımıyla takipçilerinin tepkisini çekti.
Doya Doya Moda programının yanı sıra zaman zaman sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelen Seray Sever, takipçilerini kızdırdı. Instagram'da sıklıkla kıyafet kombinlerini paylaşan Sever, büyük bir ilgiyle takip ediliyordu.
Fakat Sever'in son hamlesi takipçi saysının azalmasına neden oldu. Gündeme dair Boğaziçi paylaşımını gören takipçileri, çok kızdı. Hatta çoğu Sever'i takip etmeyi bırakacağını yazdı.
Boğaziçi Üniversitesi'nde yaşanan eylemler ve rektöre istifa çağrılarının gündemde olduğu şu günlerde Sever, paylaştığı bu fotoğrafa "Ben bir Boğaziçiliyim" yazdı.
Çoğu takipçisi "Sen takip edilmeye değmezsin" diyerek Sever'i takipten çıkardı.