Seray Sever'den Pınar Altuğ itirafı! "Büyük konuştum genç koca aldım"
2018 yılında kendisinden 10 yaş küçük Eray Sünbül ile nikah masasına oturan ve bu evlilikten ikiz bebekleri dünyaya gelen Seray Sever, yıllar sonra itirafta bulundu. "Pınar Altuğ'a güldüm başıma geldi" diyen ünlü isim "Büyük konuştum, genç koca aldım" ifadelerini kullandı.
39 yaşındaki Eray Sünbül ile 2018 yılında nikah masasına oturan 49 yaşındaki Seray Sever, yedi ay önce ikiz bebeklerini kucağına alarak anne ve baba olmanın sevincini yaşadı.
Ünlü çiftlerin aralarındaki yaş farklarının konuşulduğu programda Seray Sever, Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan'ın evliliği hakkında yıllar önce yaptığı espriyi anlattı.
"Oğlanı Pınar'dan sakla"
"Pınar'a güldüm başıma geldi." diyen Seray Sever, “Talk show yapıyordum o dönem ve Behzat (Uygur) konuğumdu. ‘Ay dikkat et, Pınar size gelince oğlanı sakla’ diye bir espri yaptım. Herhangi bir kötü niyetim yoktu.
"Arada büyük konuşmak çok iyi oluyor"
Büyük konuştum, genç koca aldım. Arada büyük konuşmalar çok iyi oluyor.