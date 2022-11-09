Seray Sever'den Pınar Altuğ itirafı! "Büyük konuştum genç koca aldım"

"Oğlanı Pınar'dan sakla"

"Pınar'a güldüm başıma geldi." diyen Seray Sever, “Talk show yapıyordum o dönem ve Behzat (Uygur) konuğumdu. ‘Ay dikkat et, Pınar size gelince oğlanı sakla’ diye bir espri yaptım. Herhangi bir kötü niyetim yoktu.