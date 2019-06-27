Seray Sever'den Ekrem İmamoğlu'na bir garip tebrik mesajı! Takipçileri tiye aldı
Yenilenen seçimin sonucunda İstanbul Büyükşehir Başkanı olan Ekrem İmamoğlu'na ünlülerden tebrik mesajları gelmeye devam ediyor. Oyuncu Seray Sever'den de bir garip tebrik mesajı geldi.
23 Haziran'da yenilenen İstanbul seçiminin ardından Belediye Başkanı olan Ekrem İmamoğlu'na tebrik mesajları gelmeye devam ederken bir ilginç mesaj da oyuncu Seray Sever'den geldi. Geçtiğimiz gün İmamoğlu hakkında paylaşım yapan oyuncu Seray Sever, kendi videosunu paylaşarak herkesi şaşırttı.
İstanbul Belediyesi'nin yeni başkanını "Her şey çok güzel olacak ve öyle de oldu. Ekrem İmamoğlu tebrikler" satırlarıyla kutlayan Sever, bu tebrik notuyla birlikte paylaştığı video ile adeta ters köşe yaptı.
Havai fişeklerin patladığı bir video paylaşan Sever kalp şekli oluşturan fişeklerin içinden kendi fotoğraflarını çıkartarak herkesi şaşırttı.
Seray Sever'in sosyal medya hesabından yaptığı bu bir garip tebrik mesajı ise birçok takipçisi tarafından tiye alındı.