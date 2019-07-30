Seray Sever sorunca Survivor şampiyonu Yusuf Karakaya sinirlendi: Zavallı bir düşünce

İki kelimeyi bir araya getirirken zorlanıyorlar: Bunları düşünen varsa bu çok çirkin bir düşünce, ben ailemle her zaman gurur duydum. Benim annem babam okuma yazma bilmeyen insanlar. Bırakın rol yapmayı, iki kelimeyi bir araya getirirken zorlanıyorlar.

Yusuf Karakaya'nın annesi ile ilgili yaptığı açıklama