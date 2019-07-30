Seray Sever sorunca Survivor şampiyonu Yusuf Karakaya sinirlendi: Zavallı bir düşünce
Survivor şampiyonu Yusuf Karakaya, Tv8'de katıldığı Gel Yazın Konuşalım programında annesinin final gecesi bayılmasının rol olduğunu düşünenler hakkında ilk kez konuştu.
Survivor'ın Bodrum'da düzenlenen final gecesinde Yusuf Karakaya'nın annesi, rahatsızlanarak ambulansla hastaneye kaldırılmıştı. Ancak bu olay, sosyal medyada oy toplama adına yapılan bir hamle olarak görülmüştü. Yusuf Karakaya, bu şekilde düşünenler hakkında canlı yayında şu açıklamalarda bulundu:
İki kelimeyi bir araya getirirken zorlanıyorlar: Bunları düşünen varsa bu çok çirkin bir düşünce, ben ailemle her zaman gurur duydum. Benim annem babam okuma yazma bilmeyen insanlar. Bırakın rol yapmayı, iki kelimeyi bir araya getirirken zorlanıyorlar.
Benim için Dominik'e, Bodrum'a geldi: Kadın Elazığ’dan dışarı çıkmamış hayatında, kalktı benim için Dominik’e geldi. Bodrum’a geldi annem babam. Babam bir gün önce rahatsızlanmış, ertesi gün annem aynı şeyi yaşadı.
Hastane raporunu yayınlayacaktım: Bunu şey olarak gören insanlar varsa gerçekten ben çok zavallı bir düşünce diye görüyorum. İnanmayanlar için hastane raporunu yayınlamak istedim. Yayınlama dedi arkadaşlarım.