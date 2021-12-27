Seray Sever kaç yaşında hamile kaldı? 10 yaş küçük eşi Eray Sünbül'e müjde verdi!
Seray Sever kendisinden 10 yaş küçük olan eşinden hamile kaldı. 48 yaşındaki Sever ve kocası Eray Sünbül, ikiz bebek bekliyor.
Seray Sever 2018 yılında kendisinden 10 yaş küçük sevgilisi Eray Sünbül ile evlendi ve nihayet güzel sunucunun hayali gerçek oldu. Bir süredir Bodrum'da eşinin yanında olan Seray Sever 4 aylık hamile ve ikiz bebek bekliyor. Seray Sever'in hamile olduğu iddiası gündeme bomba gibi düştü. 2. Sayfa’nın özel haberine göre, oyuncu 4 aylık hamile ve ikiz bebek bekliyor.
Doya Doya Moda programı final yapınca soluğu kocasının yanında alan Seray Sever bir süredir Bodrum'da yaşıyordu.
2018 yılında Eray Sünbül ile evlenen Seray Sever uzun süredir hayalini kurduğu bebeğina kavuşuyor. Bebeklerin cinsiyetine ilişkin henüz net bir açıklama gelmedi.
'Çocuk istiyorum' demişti
Seray Sever daha önce yaptığı bir açıklamada "Çocuk istiyorum. Çocuğumun hep mükemmel bir aşkın meyvesi olsun isterdim. O yüzden şimdi istiyorum. Şu an çocuk için özel bir çaba sarfediyoruz. Kız çocuğu hissetmiş Eray. İsmi de Sofya... Ben fırlama bir tip olduğum için seviyorum erkek çocuğunu. Ne gelirse Allah’tan diyorum" demişti.