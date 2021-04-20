Seray Sever 10 yaş küçük eşi Eray Sünbül'e aşkını işte böyle haykırdı
Seray Sever kocası Eray Sünbül'le sosyal medya hesabı Instagram'dan paylaşım yaptı. Sever, eşine aşkını haykırdı.
Şimdilerde TV ekranlarında Doya Doya Moda programında jüri üyeliği yapan Seray Sever, çok merak edilen eşi Eray Sünbül ile yeni bir paylaşım yaptı. Kendisinden 10 yaş küçük eşi için romantik bir paylaşım yapan Sever'in paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni aldı.
Evlilik yıldönümleri için eşi Eray Sünbül'le paylaşım yapan Seray Sever, Instagram'daki fotoğrafın altına düştüğü notla eşine karşı resmen aşkını haykırdı.
Seray Sever duygusal bir paylaşımına şunları yazdı:
"Aşkım, nurum, ışığım, ruh eşim, sevgilimle sonsuzluğa ve bilinmeyene verdiğimiz sözün 7.yılı, evlilikle taçlandırmamızın 3.yılı. İyi ki sen. Rabbime sonsuz şükürler olsun. Ve ille de sen."
Eray Sünbül: Oyuncu ve sunuculuk yapan Seray Sever 47 yaşında 2018 yılında evlendiği eşi Eray Sünbül ise 37 yaşında.