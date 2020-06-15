Seray Kaya'nın acı günü babasının ardından kaybetti 'Kalbim dayanmıyor'
FOX TV ekranlarının Kadın dizisiyle yıldızı parlayan Seray Kaya, babasının ardından anneannesini de kaybetti. Kaya, acı haberi sevenleriyle paylaştı.
Kadın dizisinde hayat verdiği Şirin karakteriyle herkesin gönlünü fetheden Seray Kaya, babası Hasan Kaya, 3 Şubat 2019 tarihinde kalp krizi sonucu yaşamını yitirmişti. Ünlü oyuncu yaşadığı büyük acıyı sosyal medyadan duyurmuştu. Babasını sıklıkla anan Seray Kaya, bir acı kayıp daha yaşadı.
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Seray Kaya'nın anneannesi vefat etti. Babasının ölümünden 1,5 yıl sonra anneannesini de kaybeden oyuncu, Instagram hesabından yaptığı paylaşım ile acısı dile getirdi.
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Anneannesinin bir videosunu paylaşan Kaya, ''Nur yüzlüm, nurlar içinde. Arayan, mesaj atan herkese minnetle'' notuyla paylaşımda bulundu.
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Bir de fotoğraf paylaşan oyuncu, ''Kalbim artık dayanmıyor! Nurlar içinde, babamla birlikte… Canım anneannem'' mesajını yazdı.
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