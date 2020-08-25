Seray Kaya yeni imajını paylaştı takipçileri övgü yağdırdı Kadın'ın Şirin'iydi
Geçtiğimiz sezonlarda FOX TV ekranlarında yayımlanan KAdın dizisinde Şirin karakterine hayat veren Seray Kaya, yeni saç stiliyle hayranlarının beğenisini kazandı.
Reytingleri alt üst eden Kadın dizisinde Şirin karakteriyle her bölümde oyunculuğuna ayrı övgüler alan Seray Kaya, şimdilerde sosyal medya hesabı Instagram'dan yaptığı paylaşımlarla dikkatleri üzerine çekiyor.
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Son olarak ise Seray Kaya, Instagram hesabından yeni saç stilini sevenleriyle paylaştı hatta Kaya, sevenleri için birkaç paylaşım yaparak kısa saçlarını alışmalarını sağladı.
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Saçlarını yeniden kısacık kestiren Seray Kaya, "Selam kısa saç" diyerek hayranlarına duyurdu. Güzel oyuncunun takipçileri bu paylaşıma kısa sürede binlerce beğeni yağdırdı.
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Kaya'nın takipçileri kıvırcık uzun saçlara alışmış olsa da başarılı oyuncunun yeni halini de garipsemedi ve yeni imajına da övgüler yağdırdılar.
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