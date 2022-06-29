Seray Kaya kırmızı bikinisiyle şov yaptı! O paylaşım yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu
Son olarak Mahkum dizisinde rol alan, oyunculuğu ile geniş hayran kitlesine ulaşan Seray Kaya arkadaşının babası tarafından istismara uğradığını açıklamış, o sözleriyle gündeme oturmuştu. Yoğun geçen senenin ardından tatil sezonunu açan Kaya kırmızı bikinisiyle ortalığı kasıp kavurdu.
"Kuruluş Osman" dizisindeki performansının ardından "Mahkum" dizisinde rol alan oyunculuğu ile sevenlerinin kalbini kazanan Seray Kaya arkadaşının babası tarafından istismara uğradığını açıklamış, o sözleriyle gündeme bomba gibi düşmüştü. Yoğun geçen senenin ardından tatil sezonunu açan Kaya kırmızı bikinisiyle ortalığı kasıp kavurdu.Doğal güzelliği ile adından söz ettiren oyuncunun paylaşımına yorum ve beğeni yağdı...
Güzel oyuncu Seray Kaya, "Kocamın Ailesi", "Kadın" ve Kuruluş Osman" dizilerindeki performansıyla adından oldukça söz ettirmişti. Şimdilerde Mahkum dizisinde boy gösteren ünlü oyuncu sosyal medya paylaşımlarıyla takipçilerini büyülüyor.
Tatil sezonunu açtı
Güzel oyuncu son paylaşımıyla da yine dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Tatil sezonunu açan 31 yaşındaki Seray Kaya, bikinli pozlarıyla ortalığı kasıp kavurdu. İşte Seray Kaya'nın yeni pozları...
Fit halleriyle dikkat çekiyor
Ünlü oyuncu Seray Kaya, sosyal medya hesabını aktif kullanan ünlülerin başında geliyor. Kaya, başarılı oyunculuğunun yanı sıra doğal güzelliği ve fit halleriyle de dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor.