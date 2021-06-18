Şenol Güneş'e ağır suçlamalar! Turnuva öncesi ilk 11 belli oldu futbolcular küstü 'ağzımızla kuş tutsak'...

A Milli Futbol Takımımız büyük umutlarla katıldığı EURO 2020’deki ilk 2 maçını tek bir gol bile atamadan kaybetti. Eksi 5 averajla ‘en iyi üçüncüler’ arasına girme şansını dahi mucizelere bıraktı. “Skorlar iyi değilse sorumlusu tabii ki benim” diyen Şenol Güneş, "Bunlar bir tecrübe ister” diyerek oyuncularını eleştirdi. Peki, 2020 Avrupa Şampiyonası finallerine sadece 3 gol yiyerek gelen milli takım neden bu kadar kötü bir performans gösterdi? İşte başarısızlığın altında yatan 6 neden ve hepsi de Şenol Güneş'i işaret ediyor...