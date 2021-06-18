Şenol Güneş'e ağır suçlamalar! Turnuva öncesi ilk 11 belli oldu futbolcular küstü 'ağzımızla kuş tutsak'...
A Milli Futbol Takımımız büyük umutlarla katıldığı EURO 2020’deki ilk 2 maçını kaybetmekle kalmayıp; tek gol dahi atamadı... Bu tarihi hezimetin baş sorumlusu olarak Şenol Güneş gösteriliyor... Güneş'in kadro içinde ayrımcılık yaparak formda oyuncuları yedek bırakıp onları da küstürdüğü ortaya çıktı. İşte şok ayrıntılar...
A Milli Futbol Takımımız büyük umutlarla katıldığı EURO 2020’deki ilk 2 maçını tek bir gol bile atamadan kaybetti. Eksi 5 averajla ‘en iyi üçüncüler’ arasına girme şansını dahi mucizelere bıraktı. “Skorlar iyi değilse sorumlusu tabii ki benim” diyen Şenol Güneş, "Bunlar bir tecrübe ister” diyerek oyuncularını eleştirdi. Peki, 2020 Avrupa Şampiyonası finallerine sadece 3 gol yiyerek gelen milli takım neden bu kadar kötü bir performans gösterdi? İşte başarısızlığın altında yatan 6 neden ve hepsi de Şenol Güneş'i işaret ediyor...
Turnuva öncesi kimlerin 11'de olacağı belli oldu
Şenol Güneş her ne kadar kadroya 26 futbolcu almış olsa da, kimlerin ilk 11 oynayacağı, kimlerin yedek kalacağı ya da maç kadrosuna alınmayacağı turnuva öncesinde dahi oyuncular tarafından biliniyordu. Son dönemin en kötü futbolunun sergilendiği İtalya maçı sonrası yapılan antrenmanlarda Güneş’in ilk 11’de sadece 2 değişiklik yapacağının sinyallerini vermesi birçok oyuncuyu hayal kırıklığına uğrattı, küstürdü.
Ağzımla kuş tutsam da nafile beni oynatmaz
Takım içinde, “Ağzımla kuş tutsam nafile; Şenol Hoca ne yapsam ne etsem beni oynatmıyor” düşüncesini dile getiren futbolcular oldu. Futbolcuların eşit rekabete ve forma adaletine olan inancı zayıfladı.
En iyi sol ayaklı stopere kadroda yer yok!
Milli takımda sol ayaklı, pas yüzdesi yüksek ve oyunu geriden iyi kurma özelliğine sahip tek stoper olan Ozan Kabak, EURO 2020’deki 2 maçta 1 dakika bile oynayamadı. Şenol Güneş’in Galler maçı öncesi “Geriden pas oyununu iyi yapacak bir stoper hattıyla oynayacağız” şeklindeki sözleri sonrası çoğu kişi Ozan’ın ilk 11’de başlamasını bekliyordu.