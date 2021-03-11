'Seni de karını da harcarım' deyip saldırmıştı! Hakan Yılmaz ve eşine darp davasında karar çıktı
4 yıl önce doğum günü partisine katıldıktan sonra Etiler’de gittiği bir otelin lobisinde saldırıya uğrayan Hakan Yılmaz ve eşi Elif Yılmaz otelde dehşeti yaşamıştı. Saldırı davasında mahkemeden karar çıktı.
2017 yılında Etiler'de bir otelin lobisinde saldırıya uğrayıp darbedilen oyuncu Hakan Yılmaz ve eşi Elif Yılmaz'ın olayında yeni gelişme yaşandı. Oteldeki darp olayında üç sanığın yargılandığı davada karar çıktı.
Hakan Yılmaz ve eşi Elif Yılmaz'ın avukatı İbrahim Yurttepe, "Meydana gelen olay toplumda infial yaratmıştır. Müvekkillerim doğum gününden sonra gittikleri otelde başlarına gelen olay nedeniyle unutulmayacak bir olay yaşamışlardır." dedi.
Avukat Yurttepe sözlerinin devamında "Sanık Denizhan ilk andan itibaren müvekkilime ayağına vurmak suretiyle sataşmaya başlamıştır. Müvekkillerim sanıkların hakaretlerine karşılık vermedikçe sanıklar galeyana gelmiştir. Aynı zaman olayı siyasallaştıran beyanlarda bulunmuşlardır. Kutsal değerleri de istismar etmişlerdir" diye konuştu.
Avukat Yurttepe, sanığın suç kayıtlarından "Sanık Denizhan'ın suç dosyası kabarıktır, sabıkalıdır, kaçma tehlikesi bulunmaktadır. Üst sınırdan cezalandırılmasını talep ederiz. Bu nedenle tutuklanmalarını talep ederiz" sözleriyle bahsetti.