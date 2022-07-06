Sen misin kaplana kafa tutan! Köpeğin acı sonu...
Bir Safari turunda kaydedildiği tahmin edilen görüntülerde uyuyan bir kaplana havlamaya başlayan köpek, bir anda kaplanın saldırısına uğradı.
Safari turuna katılan bir kişinin çektiği görüntülerde kaplana kafa tutan köpeğin hazin sonu sosyal medyada izlenme rekorları kırdı.
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Yerde uyuyan kaplanın yanından geçen köpek, sebepsiz bir yere kaplana havlayıp kafa tutmaya çalışınca bir anda kaplanın saldırısına uğradı. Birkaç pençe darbesi ile etkisiz hale gelen köpek, cesaretinin bedelini canıyla ödedi.
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Köpeği boynundan ısırıp yerde sürükleyerek götüren kaplan kayıplara karıştı. Görüntüler sosyal medyada binlerce kez görüntülendi.
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