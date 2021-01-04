Sen Çal Kapımı yıldızları Hande Erçel Kerem Bürsin'den canlı yayında olay itiraflar

FOX TV'de yayımlanan Sen Çal Kapımı dizisi kanalın yüzünü güldüren yapımlardan biri oldu. Başrollerinde Hande Erçel ve Kerem Bürsin'in olduğu diziye ilgi büyük. İkilinin birbirine çok uyduğunu düşünen hayranları da durumdan memnun. Durum böyle olunca aralarında bir aşk olduğu iddiaları da gündemden düşmeyen bir konu.