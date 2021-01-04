Sen Çal Kapımı yıldızları Hande Erçel Kerem Bürsin'den canlı yayında olay itiraflar
FOX TV'nin Sen Çal Kapımı dizisinin oyuncuları Hande Erçel ve Kerem Bürsin geçtiğimiz Instagram'da canlı yayın yaptılar. İkili, samimi itiraflarıyla gündem oldu.
FOX TV'de yayımlanan Sen Çal Kapımı dizisi kanalın yüzünü güldüren yapımlardan biri oldu. Başrollerinde Hande Erçel ve Kerem Bürsin'in olduğu diziye ilgi büyük. İkilinin birbirine çok uyduğunu düşünen hayranları da durumdan memnun. Durum böyle olunca aralarında bir aşk olduğu iddiaları da gündemden düşmeyen bir konu.
Hande Erçel ve Kerem Bürsin'in ekran uyumu beğeni toplarken aşk yaşadıkları iddiası ise hayranlarını sevindiriyor. Hayranları tarafından yakın takipte olan Erçel ve Bürsin'in her hamlesi ise olay yaratmaya devam ediyor.
Kerem Bürsin ve Hande Erçel geçtiğimiz gün Instagram'da canlı yayın açtı. Samimi halleri dikkatlerden kaçmazken ikilinin sık sık imalarda bulunması hayranlarının kafasını karıştırdı. Kerem Bürsin, 'Sette sorun olunca kendimizi odaya kapatıyoruz' demesi dikkat çekti.
Instagram'da canlı yayınında oldukça samimi tavırlar sergileyen ikili hayranlarını mest etti. Hande Erçel, ''Sürekli ekibe yanaşmaya çalışıyorsun. Böyle bir insan olduğunu bilseydim'' diyerek imada bulundu.