Sen Çal Kapımı yıldızları Hande Erçel Kerem Bürsin baş başa tatili bedavaya getirdi

Sürekli olarak aralarında aşk olduğu iddia edilen Sen Çal Kapımı dizisinin oyuncuları Hande Erçel ve Kerem Bürsin, Maldivler'de baş başa tatile çıktı. Dizideki uyumları beğenilen ve birbirlerine çok yakıştırılan ikilinin bu hamlesi hayranlarını oldukça heyecanlandırdı.