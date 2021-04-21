Sen Çal Kapımı yıldızları Hande Erçel Kerem Bürsin baş başa tatili bedavaya getirdi
Hande Erçel ve Kerem Bürsin, Serenay Sarıkaya gibi Maldiv tatilini bedavaya getirdi. İkilinin baş başa tatile çıkması da hayranlarını heyecanlandırdı.
Sürekli olarak aralarında aşk olduğu iddia edilen Sen Çal Kapımı dizisinin oyuncuları Hande Erçel ve Kerem Bürsin, Maldivler'de baş başa tatile çıktı. Dizideki uyumları beğenilen ve birbirlerine çok yakıştırılan ikilinin bu hamlesi hayranlarını oldukça heyecanlandırdı.
Sen Çal Kapımı dizisinin final yapmasıyla Hande ve Kerem soluğu baş başa tatilde aldı. Maldivler tatiline giden ikili durumu herkesten gizlerken havaalanında ve kaldıkları otelde hayranları tarafından görüntülendi.
Haklarında birlikte tatile çıktıkları haberlerinin gündeme gelmesinin ardından ikili Maldivler'den paylaşımlar yapmaya başladı.
İkilinin de son dönemde ünlü isimler arasında popüler olan 'sponsor' olayına dahil olduğu iddia edildi.