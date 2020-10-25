Sen Çal Kapımı dizisinin yıldızı Hande Erçel annesiyle ilgili yaptığı paylaşım yürek burktu
26 yaşındaki oyuncu ve model Hande Erçel İnstagram hesabından yaptığı paylaşım takipçilerini üzdü.
Fox TV'de yayınlanan Sen Çal Kapımı dizisinde Eda Yıldız karakterini canlandıran Hande Erçel geçtiğimiz yıl ölen annesiyle ilgili paylaşımda bulundu. Erçel'in yaptığı paylaşım takipçileri hüzünlendirdi.
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Yayınladığı fotoğrafla annesi Aylin Erçel'in doğum gününü kutlayan Hande Erçel, paylaşımına yazdıkları yürek burktu.
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Erçel paylaştığı fotoğrafa "Doğrulanmış Güzel senin kulağımdan bir an olsun gitmiyor,varsın burdasın.Hala her sabah öpüyosun boynumdan.Bugün senin doğuşun,sonsuz oldu.. Her gün hayal ettiklerimizden daha güzel bir denize girdiğini biliyorum oralarda.. Seni çok özlüyorum anne.." notumu düştü.
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Öte yandan Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel de annesinin aynı pozunu yayınlayarak, "Seni çok özlüyorum" notunu düştü.
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