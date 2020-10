Sen Çal Kapımı dizisinin yıldızı Hande Erçel annesiyle ilgili yaptığı paylaşım yürek burktu

Erçel paylaştığı fotoğrafa "Doğrulanmış Güzel senin kulağımdan bir an olsun gitmiyor,varsın burdasın.Hala her sabah öpüyosun boynumdan.Bugün senin doğuşun,sonsuz oldu.. Her gün hayal ettiklerimizden daha güzel bir denize girdiğini biliyorum oralarda.. Seni çok özlüyorum anne.." notumu düştü.