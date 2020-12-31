Sen Çal Kapımı dizisinden Survivor yıldızı Mert Öcal'ın ilk pozu paylaşıldı
Survivor Mert Öcal, Hande Erçel ve Kerem Bürsin'li Sen Çal Kapımı dizisine dahil oldu. Mert Öcal'ın diziden ilk karesi sosyal medyada gündem oldu.
Survivor 2020’nin ünlüler takımında yer alan Mert Öcal yarışmadan sonra yeni projeleriyle gündemde kalmaya devam ediyor. Yakışıklı oyuncu Mert Öcal, Sen Çal Kapımı dizisine dahil oldu. Survivor Mert diziye katıldıktan sonra, dizi izleyicileri tarafından çokça merak edilmeye başlandı.
Sen Çal Kapımı dizine Eymen karakteri ile giriş yapan, Survivor 2020’nin ünlüler takımının yakışıklısı Mert Öcal'ın diziden ilk karesi de sosyal medyaya düştü.
Survivor Mert Öcal'lı Sen Çal Kapımı fragmanı ünlü yarışmacının fanları tarafından çok beğenildi. Mert Öcal'ın dizideki haline beğeni yağdı.
Mert Öcal: 29 Eylül 1982 tarihinde İstanbul'da doğdu. Best Model of Turkey yarışmasında 1. seçildi. 2004 Best Model of The World yarışmasında da birinci olmayı başardı. Mankenlikte kazandığı derecelerin ardından gerek yurt dışında ve gerekse de yurt içinde birçok katalog ve defilelerde görev aldı.