Sen Çal Kapımı başrolü Kerem Bürsin'den itiraf 'Kalbim boş değil'
Hande Erçel ile Sen Çal Kapımı dizisinde başrol oynayan Kerem Bürsin'den gelen itiraf şaşırttı.
FOX TV'de yayımlanan Sen Çal Kapımı adlı dizinin başrolleri Kerem Bürsin ve Hande Erçel arasındaki aşk dedikoduları hız kesmedi. İkilinin açıklamalarına rağmen ilişkileri olduğu iddiaları dilden dile dolandı. Bu konuya değinen Bürsin, şunları söyledi:
''24 saat sette birlikte çalışıyoruz bir erkek ile bir kadın iş yapınca hemen ilişkiye ya da aşka vurmak doğrumu mu bilmiyorum. Biz Hande ile çok yakınız.''
Muhabirin kendisine yönelttiği 'Kalbiniz boş mu sorusuna?' ise Kerem Bürsin, 'Kalbim boş değil. Arkadaşlarım, ailem ve ülkeme olan sevgim ile dolu'' yanıtını verdi.
Öte yandan Hande Erçel'in ünlü popçu Murat Dalkılıç ile ilişkisini noktalamasının ardından adı Kerem Bürsin ile anılmaya başlamıştı.