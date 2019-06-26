Sen Anlat Karadeniz'den çok farklı! Bedelliden yararlanan Ulaş Tuna Astepe'nin son hali olay
ATV'de yayınlanan Sen Anlat Karadeniz'in sezon finaline girmesini fırsat bilen Ulaş Tuna Astepe, vatani görevini yerine getirmek için bedelli askerlikten faydalandı.
ATV ekranlarında 2 sezonuyla reytinglerde zirveye oynayan Sen Anlat Karadeniz, 53. bölümüyle sezon finali yapmıştı. Dizinin başrol oyuncusu ve 'Tahir Kaleli' karakterine hayat veren Ulaş Tuna Astepe ise, bu aradan faydalanarak askerlik görevini tamamlamak için birliğine teslim oldu.
Askerlik görevi için saçını ve sakalını kestirdiği görülen ünlü oyuncunun sevenleri, Astepe'nin son halini görünce ilk bakışta şaşkınlıklarını gizleyemedi. Astepe'nin saçsız ve sakalsız hiç çekici olmadığını söyleyen takipçilerinden ziyade, ünlü oyuncuya her imajın yakıştığını söyleyenler de oldu.
Çoğu yorum ise "Sakalın bir erkekteki önemi" şeklinde geldi. Şu anda bedelli askerlik görevini yapan Astepe'nin sosyal medyaya düşen bu fotoğrafları, kısa süre içerisinde binlerce beğeni de aldı.
Peki Ulaş Tuna Astepe kimdir?: 1 Ocak 1988 yılında İzmitte dünyaya gelmiştir. Lise eğitimini İstanbul Lisesi’nde tamamlayan oyuncu, Mimar Sinan Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü'nden mezun olmuştur.