Sen Anlat Karadeniz'den çok farklı! Bedelliden yararlanan Ulaş Tuna Astepe'nin son hali olay

Askerlik görevi için saçını ve sakalını kestirdiği görülen ünlü oyuncunun sevenleri, Astepe'nin son halini görünce ilk bakışta şaşkınlıklarını gizleyemedi. Astepe'nin saçsız ve sakalsız hiç çekici olmadığını söyleyen takipçilerinden ziyade, ünlü oyuncuya her imajın yakıştığını söyleyenler de oldu.