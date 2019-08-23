Sen Anlat Karadeniz ne zaman başlayacak? İşte yayın tarihi ve 54. bölüm fragmanı
ATV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Sen Anlat Karadeniz'in 3. sezon başlangıç tarihi belli oldu. Sen Anlat Karadeniz'in yeni sezon 54. bölümünden de ilk fragman yayınlandı. İşte yayın tarihi ve yeni sezondan çarpıcı fragman.
Başrollerinde Ulaş Tuna Astepe, İrem Helvacıoğlı, Sinan Tuzcu ve Öykü Gürman’ın yer aldığı Sen Anlat Karadeniz yeni sezonu açmaya hazırlanıyor. ATV ekranlarının severek izlenen dizisinin yeni sezonda yayımlancak 54. bölümü için çarpıcı bir fragman geldi.
Çarpıcı gelişmelerin yaşanacağı yeni bölümün fragmanında Nefes'in acı içinde bağırması dikkat çekiyor. Sen Anlat Karadeniz dizisinin yeni sezon fragmanında Nefes'in “Bugün bir kadın daha öldü, öldürüldü! Peki siz vicdanınızın sesini nasıl kısıyorsunuz?” sözleri dikkat çekiyor.
Sen Anlat Karadeniz dizisi 54. yeni bölümüyle 4 Eylül Çarşamba akşamı 20.00'de ATV ekranlarında olacak.
Öte yandan dizinin yeni sezonunda kadroya 3 bomba oyuncunun dahil olduğu öğrenilmişti. Fakat bu durum izleyenlerin hoşuna gitmemişti.