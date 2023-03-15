Selin vurduğu Şanlıurfa havadan görüntülendi
İhlas Haber Ajansı
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Selin vurduğu Şanlıurfa'daki Abide kavşağı havadan görüntülendi. Görüntüler, facianın boyutunu gözler önüne serdi
Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde bulunan ve sel sularının dereye çevirdiği Abide kavşağı dron ile havadan görüntülendi. Alt geçidin çamur ve balçıkla dolduğu görülüyor.
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Kurtarma çalışması yürüten ekipler, sağlık ekipleri ve güvenlik güçlerinin yanı sıra kaybolan vatandaşların yakınları da bölgede bulunuyor.
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İşte Şanlıurfa'daki son durum...
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