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Selin vurduğu Şanlıurfa havadan görüntülendi

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
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Selin vurduğu Şanlıurfa havadan görüntülendi

Selin vurduğu Şanlıurfa'daki Abide kavşağı havadan görüntülendi. Görüntüler, facianın boyutunu gözler önüne serdi

Selin vurduğu Şanlıurfa havadan görüntülendi

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde bulunan ve sel sularının dereye çevirdiği Abide kavşağı dron ile havadan görüntülendi. Alt geçidin çamur ve balçıkla dolduğu görülüyor.

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Selin vurduğu Şanlıurfa havadan görüntülendi

Kurtarma çalışması yürüten ekipler, sağlık ekipleri ve güvenlik güçlerinin yanı sıra kaybolan vatandaşların yakınları da bölgede bulunuyor. 

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Selin vurduğu Şanlıurfa havadan görüntülendi

İşte Şanlıurfa'daki son durum...

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Selin vurduğu Şanlıurfa havadan görüntülendi
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