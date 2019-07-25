Selin vurduğu Düzce'de afetzedelere ödemeler başladı

Zaten buna yönelik hasar tespit çalışmalarımızı, etkili bir afet olduğu belli olduğu için onay mekanizması beklemeden başlatmıştık. Onun haricindeki 'afet bölgesi' kavramı, Marmara, Van depremleri gibi bir şehrin neredeyse tamamının etkilendiği konularda kullanılmış. Ama Düzce'deki olayda en fazla Uğurlu ve Esmahanım köylerimiz etkilenmiş durumda. Biz de bu anlamda genel hayata etkililik onayını verdikten sonra çalışmalar başlatıldı. Öncelikli bu iki köy, toplamda 45 köyü etkileyen bir afet olarak adı konulmuş oldu. Zaten burada etkilenen vatandaşlarımızın zararı en aza indirmek için çalışmalar yapılmıştı. Dolayısıyla vatandaşlarımız açısından teknik, terminolojik konular arasında çok bir şey değişmeyecek."