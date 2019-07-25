Selin vurduğu Düzce'de afetzedelere ödemeler başladı
AFAD Yönetimi Başkanı Mehmet Güllüoğlu Düzce'de afet bölgesinde yaptığı incelemenin ardından afetzedelere yönelik ödemelerin başladığını söyledi.
Vali Zülkif Dağlı ile kayıp 2 çocuğu arama çalışmalarının yürütüldüğü bölgede incelemelerde bulunan Güllüoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, ekiplerin iş makineleri eşliğinde çalışmalarına devam ettiğini, kaybolan çocuklara en kısa sürede ulaşmayı umduklarını dile getirdi.
Güllüoğlu, müdahale ve iyileştirme süreçleri anlamında ilk günden itibaren altyapının iyileştirilmesi, hasar tespitinin yapılması ve hayatın normale dönmesi için çalışmaların gerçekleştirildiğini aktararak, "Ödemelere başlandı. Artık hayat normale dönmeye başlamış durumda. Örneğin Uğurlu köyünde önceden çizmeyle girilebilen yerler artık normale döndü. Tabii birçok bakanımız ziyaret etti, gerekli talimatları verdiler. Arama kurtarma ve iyileştirme faaliyetleri buradaki ihtiyaçlar karşılanana kadar mevzuatın verdiği yetkiler ölçüsünde devam edecek." diye konuştu.
"AFETİN BOYUTUNU TÜM AYRINTILARI İLE GÖRMEK GEREK"
"Her yağan yağmur, her toprak kayması bir afet değildir. Bizim için önce bunun genel hayatı etkileyen bir afet olduğunun tespit edilmesi gerekiyor ki, ondan sonra hem biz hem yardım kuruluşları çalışmalarını başlatabilsin. Açıklamada sehven yazılmış olan o kelimeden dolayı sanki afet bölgesi gibi başka bir ifadeyle karıştırıldı ama genel hayata etkili bir afet olduğunu, belli kriterler ölçüsünde, ilgili yönetmelik ve genelge çerçevesinde onaylamış olduk.
Zaten buna yönelik hasar tespit çalışmalarımızı, etkili bir afet olduğu belli olduğu için onay mekanizması beklemeden başlatmıştık. Onun haricindeki 'afet bölgesi' kavramı, Marmara, Van depremleri gibi bir şehrin neredeyse tamamının etkilendiği konularda kullanılmış. Ama Düzce'deki olayda en fazla Uğurlu ve Esmahanım köylerimiz etkilenmiş durumda. Biz de bu anlamda genel hayata etkililik onayını verdikten sonra çalışmalar başlatıldı. Öncelikli bu iki köy, toplamda 45 köyü etkileyen bir afet olarak adı konulmuş oldu. Zaten burada etkilenen vatandaşlarımızın zararı en aza indirmek için çalışmalar yapılmıştı. Dolayısıyla vatandaşlarımız açısından teknik, terminolojik konular arasında çok bir şey değişmeyecek."