Selin Ciğerci'yi Gökhan Çıra Survivor yıldızı Melisa Emirbayer ile aldattı iddiası bomba
Selin Ciğerci'yi kocası Gökhan Çıra, eski Survivor yarışmacısı Melisa Emirbayer ile aldattı iddiası olay yarattı. Aldatma olayının yanı Sıra Selin Ciğerci'nin Emirbayer'e bıçak çektiği söylendi.
Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra'nın evlilikleri tam gaz devam ederken Beyaz TV'de yayımlanan Söylemezsem Olmaz adlı magazin programında ortaya atılan iddialar ağızları açık bıraktı. İddiaların sahibi ve programın sunucusu Seren Serengil, Gökhan Çıra'nın Selin Ciğerci'yi eski Survivor yıldızı Melisa Emirbayer ile aldattığını söyledi.
Bu iddia kulaktan kulağa yayılsa da adları geçen kişiler, hiçbir açıklama yapma gereği duymadı. Fakat olayın ardını bırakmayan Seren Serengil'in son iddiaları artık duyanlara 'Yok artık' dedirtti. İddialara göre, Selin Ciğerci, Survivor'ın eski yıldızı Melisa Emirbayer'i bir ürün tanıtımı için davet ediyor.
Melisa Emirbayer reklam anlaşması için Selin Ciğerci ile masaya oturunca Gökhan Çıra ile de tanışıyor. İddialara göre, Çıra, Emirbayer'den çok hoşlanıyor ve kendisine ''Ben sana aşık oldum, hayatımda ilk defa böyle hissettim'' diyerek açılıyor.
Gökhan Çıra'nın itirafı üzerine Melisa Emirbayer ise Çıra'yı reddediyor ve evli olduğunu hatırlatıyor. Çıra, Melisa'nın üzerine gidiyor ve ısrarcı oluyor hatta boşanmak istediğini söylüyor. Bu esnada Çıra, eşi Selin Ciğerci'ye yakalanıyor.