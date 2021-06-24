Selin Ciğerci'nin saatinin terliğinin fiyatı dudak uçuklatıyor! Elinde ayağında servet taşıyor!
Çeşme tatilinde görüntülenen Selin Ciğerci, servet değerindeki aksesuvarlarıyla dikkat çekti. Ünlü internet fenomeni, takılarıyla dikkat çekti.
Eşi Gökhan Çıra’yla Çeşme’de tatil yapan Selin Ciğerci, önceki gün Alaçatı’daki Roop adlı mekandan çıkarken görüntülendi. Çeşme tatilinde görüntülenen Selin Ciğerci, servet değerindeki aksesuarlarıyla dikkat çekti. Ciğerci’nin dev pırlanta yüzüğü 6 milyon 25 bin lira değerinde.
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Rolex marka saati de 3 milyon 165 liradan satılıyor.
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Ayağındaki Hermes marka terliklerin fiyatı ise 7 bin lira.
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Sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci, aksesuarlarıyla ilgili çıkan haberlere düzeltme yaptı. Fiyatlarını tek tek kendisi yazdı.
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