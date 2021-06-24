BIST 1.411
DOLAR 8,71
EURO 10,41
ALTIN 498,45

Selin Ciğerci'nin saatinin terliğinin fiyatı dudak uçuklatıyor! Elinde ayağında servet taşıyor!

Selin Ciğerci'nin saatinin terliğinin fiyatı dudak uçuklatıyor! Elinde ayağında servet taşıyor!

Çeşme tatilinde görüntülenen Selin Ciğerci, servet değerindeki aksesuvarlarıyla dikkat çekti. Ünlü internet fenomeni, takılarıyla dikkat çekti.

Selin Ciğerci'nin saatinin terliğinin fiyatı dudak uçuklatıyor! Elinde ayağında servet taşıyor!

Eşi Gökhan Çıra’yla Çeşme’de tatil yapan Selin Ciğerci, önceki gün Alaçatı’daki Roop adlı mekandan çıkarken görüntülendi. Çeşme tatilinde görüntülenen Selin Ciğerci, servet değerindeki aksesuarlarıyla dikkat çekti. Ciğerci’nin dev pırlanta yüzüğü 6 milyon 25 bin lira değerinde. 

19
Selin Ciğerci'nin saatinin terliğinin fiyatı dudak uçuklatıyor! Elinde ayağında servet taşıyor!

Rolex marka saati de 3 milyon 165 liradan satılıyor.

29
Selin Ciğerci'nin saatinin terliğinin fiyatı dudak uçuklatıyor! Elinde ayağında servet taşıyor!

Ayağındaki Hermes marka terliklerin fiyatı ise 7 bin lira.

39
Selin Ciğerci'nin saatinin terliğinin fiyatı dudak uçuklatıyor! Elinde ayağında servet taşıyor!

Sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci, aksesuarlarıyla ilgili çıkan haberlere düzeltme yaptı. Fiyatlarını tek tek kendisi yazdı. 

49