Selin Ciğerci'nin Gökhan Çıra için kavga ettiği Ebru Polat'ın arkadaşı Özlem Parlu bakın kim

Bu anların videoya çekilmesi üzerine gerginliğin yerini sakinlik alsa da ikili arasındaki tartışma sosyal medya üzerinden devam etmişti. Selin Ciğerci'nin Gökhan Çıra uğruna kavga ettiği kişinin kim olduğu ortaya çıkınca ise herkes çok şaşırdı. Genç kadının Ebru Polat'ın yakın arkadaşı Özlem Parlu'nun olduğu anlaşıldı.

İşte o kavga anları