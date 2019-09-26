Selin Ciğerci'nin Gökhan Çıra için kavga ettiği Ebru Polat'ın arkadaşı Özlem Parlu bakın kim
Selin Ciğerci'nin geçtiğimiz akşam sevgilisi Gökhan Çıra için kavga ettiği kişi Ebru Polat'ın arkadaşı Özlem Parlu çıktı.
Geçtiğimiz akşam sevgilisi Gökhan Çıra ile bir mekana giden Selin Ciğerci, orada sevgilisine mesajlar atan kadını görünce kendine engel olamamış ve kadının üzerine yürüyerek, ifşa etmiş, ikili arasında gergin anlar yaşanmıştı.
Bu anların videoya çekilmesi üzerine gerginliğin yerini sakinlik alsa da ikili arasındaki tartışma sosyal medya üzerinden devam etmişti. Selin Ciğerci'nin Gökhan Çıra uğruna kavga ettiği kişinin kim olduğu ortaya çıkınca ise herkes çok şaşırdı. Genç kadının Ebru Polat'ın yakın arkadaşı Özlem Parlu'nun olduğu anlaşıldı.
Özlem Parlu, model ve oyunculuk yapıyor. Bunun yanında Instagram'da 33 bine yakın takipçisi olan bi sosyal medya fenomeni. Aslen Ordu'lu
Modellik yapan Özlem Parlu, şarkıcı Ebru Polat'a yakınlığıyla biliniyor.