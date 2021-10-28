Selin Ciğerci'nin basketbolcu sevgilisi kim Metehan James Birsen mi? Olay iddia için ilk açıklama
Magazin kulislerine düşen son dakika haberlerine göre Selin Ciğerci'nin aşk yaşadığı basketbolcunun Metehan James Birsen konuşuluyor. Futbolcu Gökhan Çıra'dan geçtiğimiz haftalarda boşanan Selin Ciğerci'nin kendisinden 11 yaş küçük ünlü bir basketbolcuyla aşk yaşadığı iddia edilmişti. Metehan James Birsen'den konuya ilişkin ilk açıklama geldi.
Selin Ciğerci hakkında günlerdir konuşulan, kendisinden yaşça küçük bir basketbolcu ile yeni bir aşka yelken açtığı iddialarına ilişkin bomba gibi bir kulis dolaşıyor... Ciğerci'nin, Fenerbahçe Beko'da forma giyen basketbolcu Metecan James Birsen'le aşk yaşadığı ileri sürüldü. Gökhan Çıra'dan boşanan Selin Ciğerci, kendisinden 11 yaş küçük basketbolcuyla aşk yaşadığı iddia edildi
Sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci futbolcu eşi Gökhan Çıra'dan 10 Eylül'de tek celsede boşanmıştı. Ciğerci'nin yeni bir aşka yelken açtığı ve sevgilisinin basketbolcu olduğu öne sürülmüştü.
Aşk dedikodularını doğrulayan Ciğerci "Evet doğru, geçen günlerde görmüşler bizi. Kendisi Türkiye'de yaşıyor ve buradaki bir takımda spor hayatını sürdürüyor." demişti.
Birsen, konu hakkında sosyal medya hesabında açıklama yaparak ortaya atılan dedikoduyu yalanladı.