Selin Ciğerci'den kendisine zeytin dalı uzatan eski eşi Gökhan Çıra'ya yanıt
Eski eşi futbolcu Gökhan Çıra’yla boşanmasıyla magazin gündeminden düşmeyen Selin Ciğerci, İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli'nin düğününde çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Sosyal medyadaki paylaşımlarıyla ünlenen kozmetik markası sahibi ve Show TV'de yayınlanan '1 Başka Güzel' programında jüri olarak yer alan Selin Ciğerci, bir süredir Gökhan Çıra ile boşanmasıyla gündemdeydi. Selin Ciğerci, İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli'nin düğününde görüntülendi. Ciğerci, Çıra ile ilgili sorulara verdiği yanıtlara dikkat çekti.
“İlk kez bu kadar uzun ayrıldık. Maksimum 1 hafta ayrı kalabiliyorduk”
Selin Ciğerci, dün akşam İdo Tatlıses ve Yasemin Şevkatli çiftinin düğününde görüntülendi. Muhabirler, Selin Ciğerci’ye Gökhan Çıra’nın “İlk kez bu kadar uzun ayrıldık. Maksimum 1 hafta ayrı kalabiliyorduk” demesini hatırlattı.
“Daha uzunlarına alışsın o zaman”
Ciğerci, “Daha uzunlarına alışsın o zaman” diyerek eski eşine esprili bir gönderme yaptı.
İŞTE SELİN CİĞERCİ'NİN GÖKHAN ÇIRA'NIN UZATTIĞI ZEYTİN DALINA YANIT VERDİĞİ O AÇIKLAMASI
“Hayatta hiçbir şey için asla demiyorum”
Gökhan Çıra'nın "Yeniden bir araya gelebiliriz" açıklamasıyla ilgili konuşan Ciğerci, “Hayatta hiçbir şey için asla demiyorum” dedi.