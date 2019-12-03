Selin Ciğerci'den duygusal paylaşım! "Limon sandığında çorap satan bir adamın evladıyım"

Ciğerci babası ve annesininde bulunduğu aile fotoğrafları paylaşarak şu cümleleri yazdı "Benim arkamdaki güçler... Enerjim, hırs ve çalışma azmi hep genlerden geliyor; babam, ailem... Kocamın asla hiç yılmadan bana senelerdir "her şey çok güzel olacak sevgilim söz veriyorum" demesi, benim ona asla deyip bağırmalarım...Ağlayıp bitsin bu ilişki demelerim....