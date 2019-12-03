Selin Ciğerci'den duygusal paylaşım! "Limon sandığında çorap satan bir adamın evladıyım"
Sosyal medya platformu Instagram'da 2 milyonu aşkın takipçi sayısıyla fenomen haline gelen Selin Ciğerci duygusal bir paylaşım yaprak içini döktü.
Instagram'da 2 milyonu aşkın takipçi sayısıyla fenomen haline gelen Selin Ciğerci Instagram hesabından duygusal bir paylaşım yaptı.Futbolcu Gökhan Çıra ile geçtiğimiz ay şaşaalı bir düğünle evlenen ve bir giyim firmasının sahibinin çocuğu olan Selin Ciğerci Instagram hesabından bir yazı paylaştı.
Ciğerci babası ve annesininde bulunduğu aile fotoğrafları paylaşarak şu cümleleri yazdı "Benim arkamdaki güçler... Enerjim, hırs ve çalışma azmi hep genlerden geliyor; babam, ailem... Kocamın asla hiç yılmadan bana senelerdir "her şey çok güzel olacak sevgilim söz veriyorum" demesi, benim ona asla deyip bağırmalarım...Ağlayıp bitsin bu ilişki demelerim....
Kesinlikle unutmuyorum o babamın ticaret fikirleri, akılları hep küpe bana, en büyük miras.
Zamanında limon sandığında çorap satan bir adamın evladıyım. Bu hayatta badireler atlatılmadan hiç bir şey olmuyor.