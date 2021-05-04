Selin Ciğerci ile pozuna gelen yorumla Gökhan Çıra çıldırdı ağzını bozdu

Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra, mutlu birlikteliklerini 2019 yılında resmiyete taşıyarak nikah masasına oturdu. Zaman zaman aralarının bozulduğuna dair haberler çıksa da ikili, her fırsatta birbirlerini ne kadar sevdiklerini bahsetmeden geçmiyorlar.