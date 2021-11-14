Selin Ciğerci Gülşen'e komşu oldu yeni evinin fiyatı duyana yuh çektirdi
Sosyal medyada olduğu kadar son dönemde kozmetik markası ile iş dünyasında da adından söz ettiren Selin Ciğerci, geçtiğimiz gün bir AVM'de görüntülendi.
Rezidansa taşındığını söyleyen Selin Ciğerci, "Burası benim için çok güzel bir lokasyon. Arkadaşlarımı burada ağırladığım gibi, alışverişimi de hemen hallediyorum" dedi.
37 yaşındaki sosyal medya fenomeni, "Buraya taşınarak çok sevdiğim Gülşen'e de komşu olmuş oldum" açıklamasında bulundu.
Kirası dudak uçuklattı: Beykoz’daki villasını 57 milyon TL'ye satılığa çıkarıp, rezidansta yaşamaya başlayan Ciğerci'nin, 3+1 yeni evinin aylık kirasının 80 bin TL, aidatının ise 10 bin TL olduğu iddia edildi.
Ani bir şekilde evliliklerini bitiren Gökhan Çıra ve Selin Ciğerci, önceki akşam bir mekanda karşılaştı.