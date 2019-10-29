Selin Ciğerci Gökhan Çıra ile evlendi ardından ilk işi bakın ne oldu

Selin Ciğerci'nin büyük günü gerçekleşti. İki yıldır birlikte olduğu eski futbolcu sevgilisi Gökhan Çıra ile Beşiktaş'ta bir otelde görkemli bir düğünle dünyaevine girdi. İkilinin düğününe birçok ünlü isim akın ederken duygu dolu anlar da yaşandı.