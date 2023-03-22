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Selin ardından çamurla kaplandı balıklar yok oldu! İşte Balıklıgöl'ün son hali

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Selin ardından çamurla kaplandı balıklar yok oldu! İşte Balıklıgöl'ün son hali

Balıklıgöl'de selin ardından balıklar kendilerini göstermeye başladı. Su Ürünleri Programı Başkanı Ömer Sait Kılıç, "Balıklarda ölüm yok, görmedik, bir azalma da söz konusu değil. Ancak suyun rengi açılınca kesin sonuç ortaya çıkacak." dedi.

Selin ardından çamurla kaplandı balıklar yok oldu! İşte Balıklıgöl'ün son hali

Şanlıurfa'da geçtiğimiz günlerde sel suları Balıklıgöl'ü çamur deryasına çevirdi. Şanlıurfa'nın tarihi yapıları sular altında kalırken, çamur nedeniyle suyun rengi sarıya döndü.  Balıklıgöl'deki balıklar ise ortadan kayboldu. 

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Selin ardından çamurla kaplandı balıklar yok oldu! İşte Balıklıgöl'ün son hali

Harran Üniversitesi Bozova Meslek Yüksekokulu Su Ürünleri Programı Başkanı Ömer Sait Kılıç,çamurlu suyun azalmaya başladığını açıkladı ve şunları söyledi:

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Selin ardından çamurla kaplandı balıklar yok oldu! İşte Balıklıgöl'ün son hali

"1 hafta 10 gün kadar yemlemeyi keseceğimiz için şu an bölgesel olarak balıklar gözükecek. 

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Selin ardından çamurla kaplandı balıklar yok oldu! İşte Balıklıgöl'ün son hali

Zaman içinde tüm balıkları görmeye başlayacağız. Bugünden itibaren suyun rengi değişmeye başladıkça normalleşme başladı. Önceden de demiştik korkulacak bir şey yok diye. Dediğimiz gibi çıktı. 

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