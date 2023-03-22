Selin ardından çamurla kaplandı balıklar yok oldu! İşte Balıklıgöl'ün son hali
Balıklıgöl'de selin ardından balıklar kendilerini göstermeye başladı. Su Ürünleri Programı Başkanı Ömer Sait Kılıç, "Balıklarda ölüm yok, görmedik, bir azalma da söz konusu değil. Ancak suyun rengi açılınca kesin sonuç ortaya çıkacak." dedi.
Şanlıurfa'da geçtiğimiz günlerde sel suları Balıklıgöl'ü çamur deryasına çevirdi. Şanlıurfa'nın tarihi yapıları sular altında kalırken, çamur nedeniyle suyun rengi sarıya döndü. Balıklıgöl'deki balıklar ise ortadan kayboldu.
Harran Üniversitesi Bozova Meslek Yüksekokulu Su Ürünleri Programı Başkanı Ömer Sait Kılıç,çamurlu suyun azalmaya başladığını açıkladı ve şunları söyledi:
"1 hafta 10 gün kadar yemlemeyi keseceğimiz için şu an bölgesel olarak balıklar gözükecek.
Zaman içinde tüm balıkları görmeye başlayacağız. Bugünden itibaren suyun rengi değişmeye başladıkça normalleşme başladı. Önceden de demiştik korkulacak bir şey yok diye. Dediğimiz gibi çıktı.