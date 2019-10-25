Selena Gomez'in şarkısı Justin Bieber'ın eşi Hailey Baldwin'i kızdırdı işte o sözler
Justin Bieber'ın eski sevgilisi Selena Gomez'in yeni şarkısı ''Lose You to Love Me'' Bieber'ın eşi Hailey Baldwin'i kızdırdı.
Geçtiğimiz senelerde uzun bir süre Justin Bieber ile aşk yaşayan Selena Gomez'in yeni şarkısı 'Lose You to Love Me' adlı parça magazin gündemine bomba gibi düştü. Gomez'in şarkısındaki sözler dikkat çekince herkes Bieber'a gönderme yaptığını düşündü.
Sağlık sorunları nedeniyle zor zamanlar geçiren Selena Gomez, "İyi ve kötü zamanlarımda yanımda olan herkese teşekkür ediyorum. Siz olmadan bunu yapamazdım ve sizinle yeni bir maceraya başlamak için sabırsızlanıyorum" diyerek hayranlarına teşekkür etti.
Selena Gomez'in şarkısıyla ilgili yaptığı açıklamada "Bu şarkı son albümümden sonra hayatımda gerçekleşen olaylardan ilham aldı" demesi şarkının Justin Bieber ile ilgili olduğu iddialarını güçlendirdi.
Gomez'in şarkısının sözleri ise Bieber'ı çileden çıkardı. Justin Bieber'ın eşi Hailey Baldwin, Selena Gomez'in şarkısını yayılmasının ardından sosyal medya hesabında Summer Walkers’ın 'I’ll Kill You' (Seni Öldürürüm) isimli şarkısının ekran görüntüsünü paylaşması ortalığı iyice karıştırdı.