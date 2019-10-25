Selena Gomez'in şarkısı Justin Bieber'ın eşi Hailey Baldwin'i kızdırdı işte o sözler

Sağlık sorunları nedeniyle zor zamanlar geçiren Selena Gomez, "İyi ve kötü zamanlarımda yanımda olan herkese teşekkür ediyorum. Siz olmadan bunu yapamazdım ve sizinle yeni bir maceraya başlamak için sabırsızlanıyorum" diyerek hayranlarına teşekkür etti.