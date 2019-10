Selena Gomez'in şarkısı Justin Bieber'ın eşi Hailey Baldwin'i kızdırdı işte o sözler

Geçtiğimiz senelerde uzun bir süre Justin Bieber ile aşk yaşayan Selena Gomez'in yeni şarkısı 'Lose You to Love Me' adlı parça magazin gündemine bomba gibi düştü. Gomez'in şarkısındaki sözler dikkat çekince herkes Bieber'a gönderme yaptığını düşündü.