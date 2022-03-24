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Selçuk Ural Bergen filmini fena bombaladı 'Yüzüne kezzap atılmasa...' Selçuk Ural kaç yaşında

Selçuk Ural Bergen filmini fena bombaladı 'Yüzüne kezzap atılmasa...' Selçuk Ural kaç yaşında

Son günlerin çok konuşulan ve tartışılan gündem maddelerinden Bergen filmine bir yorum da ünlü müzisyen Selçuk Ural'dan geldi. Ural, Bergen asıyla tanınan Belgin Sarılmışer'in yüzüne kezzap atılmasa tanınmayacak bir isim olduğunu ifade etti.

Selçuk Ural Bergen filmini fena bombaladı 'Yüzüne kezzap atılmasa...' Selçuk Ural kaç yaşında

Gerçek adı Belgin Sarılmışer olan arabesk şarkıcısı Bergen’in hayatının film olmasını eleştiren ünlü müzisyenSelçuk Ural; “Acıları seviyoruz, yüzüne kezzap atılmasaydı ismi geçmezdi. Bu ülkede sanatçı olmayacaksın, gündem olacaksın” dedi ve gündemde haftalardır konuşulan Bergen filmi ile ilgili çok konuşulacak eleştirilerde bulundu. 

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Selçuk Ural Bergen filmini fena bombaladı 'Yüzüne kezzap atılmasa...' Selçuk Ural kaç yaşında

Türkiye'de 1980'li yıllara sesiyle damga vuran isimler arasında yer alan fakat evliliği boyunca psikolojik ve fiziksel şiddet uygulayan eşi Halis Serbest tarafından 1989 yılında öldürülen Bergen'in trajik hikayesini konu alan 'Bergen' adlı film geçtiğimiz haftalarda vizyona girdi.

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Selçuk Ural Bergen filmini fena bombaladı 'Yüzüne kezzap atılmasa...' Selçuk Ural kaç yaşında

Önceki gün Akmerkez'de görüntülenen Selçuk Ural, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Ural, 'Bergen' filmi hakkında konuştu.

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Selçuk Ural Bergen filmini fena bombaladı 'Yüzüne kezzap atılmasa...' Selçuk Ural kaç yaşında

"Külotla koşsam filmim yapılır!"
Selçuk Ural, Bergen’in hayatının film yapılmasını doğru bulmadığını söyledi. Ural, "Bergen’in bir tane şarkısını sorsam söyleyebilir misiniz? Peki Barış Manço’nun, Cem Karaca’nın kaç şarkısını söylersiniz? 

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