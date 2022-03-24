Selçuk Ural Bergen filmini fena bombaladı 'Yüzüne kezzap atılmasa...' Selçuk Ural kaç yaşında

Gerçek adı Belgin Sarılmışer olan arabesk şarkıcısı Bergen’in hayatının film olmasını eleştiren ünlü müzisyenSelçuk Ural; “Acıları seviyoruz, yüzüne kezzap atılmasaydı ismi geçmezdi. Bu ülkede sanatçı olmayacaksın, gündem olacaksın” dedi ve gündemde haftalardır konuşulan Bergen filmi ile ilgili çok konuşulacak eleştirilerde bulundu.