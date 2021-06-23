Selçuk Tektaş'tan gelen kötü haber Alişan'ı üzüntüye boğdu! Soluğu hastanede aldı
45 yaşındaki Alişan aldığı kötü haberlerle dünyası kahroldu. Soluğu hastanede alan Alişan gözyaşlarına boğuldu.
2018 yılında dünyaevine giren Alişan-Buse Varol çifti Şubat ayında kızları Eliz'i kucaklarına alarak büyük sevinç yaşamıştı. Geçtiğimiz günlerde tatile çıkarak mutlu günler geçiren çift aldıkları haberle kahroldu.
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Alişan, kardeşi ve aynı zamanda menajeri olan Selçuk Tektaş'ın koronavirüs olmasıyla sarsıldı.
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COVID-19 belirtisi gösteren Selçuk Tektaş soluğu hastanede aldı.
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Test sonucu pozitif çıkan Tektaş'ın durumu ağırlaşınca hemen hastaneye yatırıldı.
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