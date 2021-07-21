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Selçuk Tektaş'ın ölüm haberi Alişan'ı yasa boğdu! Ünlü isimlerden taziye mesajı yağdı

Selçuk Tektaş'ın ölüm haberi Alişan'ı yasa boğdu! Ünlü isimlerden taziye mesajı yağdı

Ünlü şarkıcı Alişan'ın kardeşi ve aynı zamanda menajeri olan Selçuk Tektaş hayatını kaybetti. Ölüm haberiyle yasa boğulan Alişan'a ünlü isimlerden başsağlığı mesajı geldi.

Selçuk Tektaş'ın ölüm haberi Alişan'ı yasa boğdu! Ünlü isimlerden taziye mesajı yağdı

Başarılı şarkıcı Alişan'ın kardeşi ve aynı zamanda menajerliğini yapan Selçuk Tektaş, 20 gündür devam eden koronavirüs savaşını kaybetti. 41 yaşındaki Selçuk Tektaş,gece saatlerinde tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

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Selçuk Tektaş'ın ölüm haberi Alişan'ı yasa boğdu! Ünlü isimlerden taziye mesajı yağdı

Günlerdir kardeşinin yattığı hastanenin önünden ayrılmayan ve sürekli sevenlerinden dua isteyen Alişan, ölüm haberini "Canımın yarısını, kardeşimi, her şeyimi hakka uğurladık... Bugün öğle namazına müteakip, Teşvikiye Camii'nden kaldırılacaktır" sözleriyle duyurdu.

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Selçuk Tektaş'ın ölüm haberi Alişan'ı yasa boğdu! Ünlü isimlerden taziye mesajı yağdı

Alişan'ın bir dönem sıkı dost olduğu Özcan Deniz, "Acınızı tüm samimiyetimle paylaşıyorum. Allah sabırlar versin. Mekanı cennet olsun. Çok üzüldüm" mesajının paylaştı.

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Selçuk Tektaş'ın ölüm haberi Alişan'ı yasa boğdu! Ünlü isimlerden taziye mesajı yağdı

Demet Akalın 
Çok inanmıştık... Dönecektin geri... Rabbim ailene sabır versin... Gitti koca yürekli çocuk

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