Selçuk Tektaş'ın ölüm haberi Alişan'ı yasa boğdu! Ünlü isimlerden taziye mesajı yağdı
Ünlü şarkıcı Alişan'ın kardeşi ve aynı zamanda menajeri olan Selçuk Tektaş hayatını kaybetti. Ölüm haberiyle yasa boğulan Alişan'a ünlü isimlerden başsağlığı mesajı geldi.
Başarılı şarkıcı Alişan'ın kardeşi ve aynı zamanda menajerliğini yapan Selçuk Tektaş, 20 gündür devam eden koronavirüs savaşını kaybetti. 41 yaşındaki Selçuk Tektaş,gece saatlerinde tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Günlerdir kardeşinin yattığı hastanenin önünden ayrılmayan ve sürekli sevenlerinden dua isteyen Alişan, ölüm haberini "Canımın yarısını, kardeşimi, her şeyimi hakka uğurladık... Bugün öğle namazına müteakip, Teşvikiye Camii'nden kaldırılacaktır" sözleriyle duyurdu.
Alişan'ın bir dönem sıkı dost olduğu Özcan Deniz, "Acınızı tüm samimiyetimle paylaşıyorum. Allah sabırlar versin. Mekanı cennet olsun. Çok üzüldüm" mesajının paylaştı.
Demet Akalın
Çok inanmıştık... Dönecektin geri... Rabbim ailene sabır versin... Gitti koca yürekli çocuk