Selçuk Bayraktar yerli medikal solunum cihazına ait çalışmaları paylaştı

Bayraktar fotoğraflarının üzerine ise “100'e yakın mühendisten oluşan takımımız, yerli solunum cihazını en hızlı şekilde üretip milletimizin hizmetine sunmak için gecesini gündüzüne katarak gönülden çalışıyor. Dualarınızı bekliyoruz” notunu düştü.