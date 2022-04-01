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Selami Şahin'in oğlu Emirhan Şahin trafik kazası geçirdi! Son sağlık durumu nasıl?

Selami Şahin'in oğlu Emirhan Şahin trafik kazası geçirdi! Son sağlık durumu nasıl?

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde minibüsle kamyonetin çarpışması sonucu aralarında sanatçı Selami Şahin'in oğlu Fikret Emirhan Şahin'in de bulunduğu 4 kişi yaralandı.

Selami Şahin'in oğlu Emirhan Şahin trafik kazası geçirdi! Son sağlık durumu nasıl?

Kürşat Ö'nün kullandığı 34 ET 3131 plakalı minibüs, İzmir-İstanbul Otoyolu Turgutlu geçişindeki Hamzabeyli mevkisinde önünde seyreden Mazlum S. idaresindeki 16 AOH 177 plakalı kamyonetle çarpıştı.

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Selami Şahin'in oğlu Emirhan Şahin trafik kazası geçirdi! Son sağlık durumu nasıl?

Kazada savrulan araçlar bariyerlere çarptı, kamyonet devrildi.

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Selami Şahin'in oğlu Emirhan Şahin trafik kazası geçirdi! Son sağlık durumu nasıl?

Minibüs sürücüsü Kürşat Ö. ile yolcular Andreas Rangavis, Celal Gökhan Güldal ve sanatçı Selami Şahin'in oğlu Fikret Emirhan Şahin, ambulanslarla Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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Selami Şahin'in oğlu Emirhan Şahin trafik kazası geçirdi! Son sağlık durumu nasıl?

Manisa Şehir Hastanesi'ne sevk edilen yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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