Selami Şahin'in müstakbel damadı! Sanatçının kızı İrem Şahin sevgilisi için Zambiya'ya gitti

Selami Şahin'in çocukları, aşk hayatlarıyla gündeme gelmeye devam ediyor. Son olarak oyuncu Kemal Uçar'la görüntülenen Selami Şahin'in kızı İrem Şahin, Uçar hakkında "Kendisi abim olur" demiş ve magazin gündemini günlerce meşgul etmişti.