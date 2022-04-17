Selahattin Paşalı hamile sevgilisi ile evlendi gelinlik damatlık gündem oldu
Son dönemlerde yıldızı iyice parlayan oyunculardan biri olan Selahattin Paşalı Lara Tümer ile evlendi. Arkadaşlar arasında sade bir törenle 'evet' diyen çiftin düğününden çok gelinlik ve damatlık gündem oldu. Sosyal medyayı ikiye bölen gelinlik ve damatlığa yorum yağdı.
Yıldızı son günlerde iyice parlayan ve popüler oyuncular arasında olan Selahattin Paşalı ve Lara Tümer, Bodrum'da gerçekleşen sade bir törenle dünyaevine girdi. Netflix'in Aşk 101 ve Pera Palas'ta Bir Gece Yarısı dizisinde büyük beğeni toplayan yakışıklı oyuncunun giydiği damatlık ise sosyal medyada gündem oldu.
Hamile olan Lara Tümer'in karnının belirginleşmeye başlaması ise gözlerden kaçmadı.
Pera Palas'ta Bir Gece Yarısı dizisinde canlandırdığı 'Halit' karakteriyle büyük beğeni toplamıştı. Yıldızı gittikçe parlayan Paşalı, iki yıldır yerli Barbara Palvin lakabıyla anılan Lara Tümer ile aşk yaşıyor. Magazinin sevilen çifti aşklarını nikah masasına taşıdı.
Paşalı ile Tümer, Bodrum'da yapılan sade bir törenle nikah masasına oturdu. Ünlü çifti aileleri ve dostları yalnız bırakmadı.