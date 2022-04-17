Selahattin Paşalı hamile sevgilisi ile evlendi gelinlik damatlık gündem oldu

Yıldızı son günlerde iyice parlayan ve popüler oyuncular arasında olan Selahattin Paşalı ve Lara Tümer, Bodrum'da gerçekleşen sade bir törenle dünyaevine girdi. Netflix'in Aşk 101 ve Pera Palas'ta Bir Gece Yarısı dizisinde büyük beğeni toplayan yakışıklı oyuncunun giydiği damatlık ise sosyal medyada gündem oldu.