Sel, dolu, yıldırım, fırtına... Meteorolojiden 15 ile şiddetli sağanak uyarısı
Meteoroloji'nin son tahminlerine göre; Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu, Bitlis, Muş, Şırnak, Van'ın güney ve doğusu ile Hakkari'de kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Bu nedenle sel, ulaşımda aksamalar, yıldırım, dolu yağışı, kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı tedbir olunması gerektiği belirtiliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, günlük hava durumu tahmin raporunu yayımladı. Buna göre; ülke genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Tokat çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların; Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu ile Bitlis, Muş, Şırnak, Van'ın güney ve doğusu ile Hakkari'de aralıklı ve yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
Meteoroloji'nin son tahminlerine göre; Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu, Bitlis, Muş, Şırnak, Van'ın güney ve doğusu ile Hakkari'de kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
Bu nedenle sel, ulaşımda aksamalar, yıldırım, dolu yağışı, kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı tedbir olunması gerektiği belirtiliyor.