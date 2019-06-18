Seksi pozlarıyla yıktı geçti! Kadın'ın Şirin'i meğer bambaşka biriymiş

Sezon finali yapan Fox'un en iddialı ve en çok izlenen dizilerinden biri olan Kadın'ın Şirin Seray Kaya başarılı oyunculuğu kadar güzelliği ile de gündemde. Dizide kötü kalpli entrika dolu bir kadını canlandırsa da aslında Seray Kaya gerçekte çok başka.