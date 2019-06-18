Seksi pozlarıyla yıktı geçti! Kadın'ın Şirin'i meğer bambaşka biriymiş
Fox ekranlarının en çok izlenen dizilerinin başında yer alan Kadın'ın Şirin'i Seray Kaya sezon finalini fırsat bilip tatile çıktı. İnstagram hesabında yayınladığı seksi pozları ile konuşulan Seray Kaya aslında bambaşka biri çıktı.
Sezon finali yapan Fox'un en iddialı ve en çok izlenen dizilerinden biri olan Kadın'ın Şirin Seray Kaya başarılı oyunculuğu kadar güzelliği ile de gündemde. Dizide kötü kalpli entrika dolu bir kadını canlandırsa da aslında Seray Kaya gerçekte çok başka.
Ekranların sevilmeyen dizi karakterlerinden biri olan Şirin'e 3 sezondur başarılı bir şekilde hayat veren Seray Kaya, sezon finalini fırsat bilerek İtalya'ya tatile gitti. Bol bol fotoğraf paylaşan başarılı oyuncuyu takipçiyi yorum yağmuruna tuttu.
Gerçek hayatta çok sıcak, güleryüzlü ve sevecen olan oyuncunun seksi pozları ise takipçilerinden tam not aldı.
BENİM İÇİN YENİ DÖNEM BAŞLADI: Daha önce hakkında söylenenleri çok umursadığını ve üzüldüğünü anlatan Seray Kaya, artık kendisi için yeni bir dönemin başladığını ve kendisini bulmanın bir kayıpla geldiğini, tüm olumsuz düşünceleri de artık duymadığını söyledi.