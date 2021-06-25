Seksenler Survivor Kazara Aşk'a fark attı! Reytingde zirve bakın kimin oldu

Okan Tahsin'e antepli gelin bulmadım mı sana diye isyan ederken Neval'de Okan'a destek çıkar. Öte yandan Nazlı Cihan'a çıkışırken Dursun'un gitmeden düğün yapmak istemesi Cihan ve Nazlı'Da şok etkisi yarattığı Kazara Aşk reytinglerde ilk 10'a giremedi.