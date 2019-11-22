Seksenler dizisine bomba transfer Deniz Oral bakın hangi rolde oynayacak
İki yıl aradan sonra TRT 1 ekranlarına geri dönen Seksenler dizisine Deniz Oral transfer oldu, hangi karaktere hayat vereceği açıklandı.
Yapımcılığını Birol Güven'in üstlendiği, başrollerinde Rasim Öztekin, Özlem Türkad, Şoray Uzun, Ayşe Tolga, Yasemin Çonka ve Ceyhun Fersoy gibi isimlerin yer aldığı Seksenler dizisi iki yıl aranın ardından hafta içi her gün TRT 1 ekranlarında yayınlanmaya başladı.
114
Yeniden ekranlarda izleyici ile buluşan Seksenler dizisinin hayranlarını sevindirecek bir gelişme daha yaşandı. Daha önce dizide 'Turgut Özal' karakterine hayat veren Deniz Oral Seksenler kadrosuna dahil oldu.
214
Deniz Oral, dizide Nazlı'nın (Yasemin Çonka) patronunu canlandıracak.
314
Öte yandan Seksenler dizisinin kadrosuna son olarak Metin Şentürk'ün dahil olduğu öğrenilmişti. Şentürk, dizide 'Ferit' karakterine hayat veriyor.
414