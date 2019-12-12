'Seks diyorum' paylaşımıyla olay olan Ömür Gedik: Öldüğümde telef oldu dersiniz
Geçtiğimiz günlerde muz görseliyle "Geceye mesajım seks diyorum" paylaşımıyla olay olan yeni şarkıcı Ömür Gedik, "Ben öldüğümde de Ömür telef oldu dersiniz" diyerek rahatsız olduğu konuyu gündeme getirdi.
Geçtiğimiz günlerde yaptığı cinsel ilişki içerikli paylaşımlarla gündeme gelen şarkıcı ve hayvan hakları savunucusu Ömür Gedik, sosyal medya hesabından yayınladığı videoyla adından yine söz ettirdi.
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Hayvanlar öldüğü zaman "Telef oldu" denilmesinden hoşlanmadığını söyleyen Gedik, kendisi hakkında ilginç bir çıkış da bulundu.
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Twitter hesabı üzerinden gazetede okuduğu bir haberi ve o haberin veriliş şeklini takipçileriyle paylaşan Gedik, ölen attan "telef oldu" şeklinde bahsedilmesinden rahatsız olduğunu belirtti.
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"Ömür telef oldu dersiniz"
Ömür Gedik, "Öldüğümde şunu talep ediyorum, türcü insanoğluna mesajımdır." diyerek tepkisini ortaya koydu.
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