Şekersiz 21 gün diyeti nasıl yapılır işte listesi!
Şekersiz 21 gün diyeti hem kilo vermek isteyen, hem de sağlıklı yaşamak isteyenler tarafından oldukça fazla tercih ediliyor. Peki şekersiz 21 gün diyet listesinde neler var?
Şekersiz 21 gün diyeti hem kilo vermek isteyen, hem de sağlıklı yaşamak isteyenler tarafından oldukça fazla tercih ediliyor. Konuyla ilgili birçok araştırmaya göre hem 21 gün vücudun şekerden uzak bir şekilde geçirip kendini zararlı şekerin etkilerinden arındırabilmesi için ideal bir süre hem de insan psikolojinin bir şeyin yoksunluğuna alışması için 21 gün uygulanması önemli.
Kısacası, bu şekersiz beslenme programını 21 gün boyunca devam ettirebilirseniz 21 günün ardından da vücudunuz eskisine göre çok daha az tatlı isteyecek, belki de bir daha hiç rafine şekerli gıdalar tüketmek dahi istemeyeceksiniz.
21 günlük şekersiz diyet programını uygularken günde en az 2-2,5 litre su içmeye özen göstermeli, spor yapmaya, buna vakit yoksa en azından bol bol yürüyüş yapmaya çalışmalısınız.İşte 21 gün şekersiz diyet listesi...
1.gün
Kahvaltı: 1 adet haşlanmış yumurta, peynir, domates-salatalık, bol bol yeşillik, dilerseniz 1 dilim tam buğday ya da çavdar ekmeği
Ara öğün: 1 porsiyon meyve
Öğlen yemeği: 1 kase sebze çorbası (kremasız, unsuz), ızgara balık ya da tavuk, bolca salata
Ara öğün: Yoğurt ya da 1 porsiyon meyve
Akşam yemeği: Zeytinyağlı sebze yemeği, bulgur pilavı, yoğurt