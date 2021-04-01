Şeker hastaları oruç tutabilir mi doktorlar ilaçsız şeker hastaları tutabilir diyor!
Ramazan ayı yaklaşırken 'şeker hastaları oruç tutabilir mi?' sorusu vatandaşların aklını kurcalıyor. İç hastalıkları uzmanı Arzu Yalçın, ilaç kullanmayan şeker hastaları oruç tutabilir diyor.
Kadıköy Şifa Sağlık Grubu Ataşehir Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Arzu Yalçın; kronik hastalığa sahip kişilerin, oruç tutmadan önce mutlaka takip eden uzman hekimlerine danışmaları gerektiğini söyledi.
Yalçın, diyabet hastalarının oruç tutabilir mi sorusunu şu şekilde yanıtladı: "Diyabeti olan hastalar, hastalıklarının ağırlığına ve tipine göre, insülin kullanıp kullanmadıklarına göre ayrılırlar. Eğer hastamız ilaçsız, sadece diyet ve egzersizle takip ediliyorsa, şekerinin takiplerine göre oruç tutmasına izin veririz. "
"Örneğin ilaçsız olarak şeker düzeyleri normal seyreden, uzun açlıklarda şeker düşüklüğü (hipoglisemi) nöbetleri olmayan bir hastaysa, izin verir gidişata göre devam edip edemeyeceğine karar veririz."
"İlaç kullanıyor ancak, yoğun bir tedavi değilse ve ilaçları sahur veya iftarda alabilecek gibi ayarlanabiliyorsa, aynı şeyi uygularız. Ancak ilaç aralıkları sahur ve iftar için fazla kısa ve ayarlaması zorsa izin vermeyiz."